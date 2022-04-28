«Вильярреал» интересуется форвардом «Уотфорда» Деннисом

«Вильярреал» интересуется нападающим «Уотфорда» Эммануэлом Деннисом, сообщает Evening Standard.

По информации источника, испанский клуб хочет подписать 24-летнего нигерийца в летнее трансферное окно. Форвард нравится главному тренеру «Вильярреала» Унаи Эмери.

В сезоне-2021/22 Деннис забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 33 матчах за «Уотфорд». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.