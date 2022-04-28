Дембеле готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле готов понизить требования по зарплате, чтобы остаться в клубе, сообщает Sport.es.

По информации источника, футболист планировал покинуть этим летом команду, но агент игрока Мусса Сиссоко провел встречу представителями клуба в 27 апреля и приблизился к тому, чтобы форвард продлил соглашение с каталонцами.

В сезоне-2021/22 Дембеле забил 2 гола и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за каталонцев. Нынешний контракт 22-летнего игрока истекает летом 2022 года.