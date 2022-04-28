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Дембеле готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле готов понизить требования по зарплате, чтобы остаться в клубе, сообщает Sport.es.

По информации источника, футболист планировал покинуть этим летом команду, но агент игрока Мусса Сиссоко провел встречу представителями клуба в 27 апреля и приблизился к тому, чтобы форвард продлил соглашение с каталонцами.

В сезоне-2021/22 Дембеле забил 2 гола и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за каталонцев. Нынешний контракт 22-летнего игрока истекает летом 2022 года.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
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 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
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 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
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 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
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 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
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 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
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12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
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 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
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 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
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 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
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 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
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Алавес – Вильярреал
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Валенсия – Леванте
 - : -
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 - : -
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Р. Вальекано – Р. Сосьедад
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Барселона

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