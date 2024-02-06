Деку ответил на вопрос о возможном назначении Клоппа в «Барселону»

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о том, может ли Юрген Клопп возглавить каталонскую команду.

26 января немецкий специалист объявил, что уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Два дня спустя главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что также покинет свой пост после завершения сезона.

«Клопп — топ-тренер, но я думаю, что сейчас не самое подходящее время, чтобы говорить о его возможном назначении. У нас много кандидатов, но этот вопрос будет обсуждаться позже», — приводит La Vanguardia слова Деку.

Ранее Деку заявил, что не ожидал заявления Хави об уходе из «Барселоны» после завершения сезона-2023/24.