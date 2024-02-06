Дубль Эн-Несири принес «Севилье» победу над «Райо Вальекано»

«Севилья» на выезде одержала победу над «Райо Вальекано» в матче 23-го тура ла лиги — 2:1.

У гостей дублем отметился Юссеф Эн-Несири — он забил на 19-й и 45-й минутах игры. Автором единственного гола у хозяев стал Иси Палазон (29-я минута).

«Райо Вальекано» с 24 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда не выигрывает уже на протяжении пяти матчей во всех турнирах. «Севилья» набрала 20 очков и поднялась на 15-ю позицию.