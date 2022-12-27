Де Йонг считает, что «Барселона» снова попытается продать его

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг уверен, что руководство клуба планирует продать его во время январского трансферного окна.

По данным The Athletic, источник близкий к игроку сообщили о мыслях голландца по поводу его будущего. Сам де Йонг не хочет покидать каталонцев.

Летом каталонский клуб хотел продать голландца, но сам де Йонг предпочел остаться.

В этом сезоне полузащитник провел за «Барселону» 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.