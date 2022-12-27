Бускетс решил, где хочет продолжить карьеру после ухода из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс определился со своим будущем в команде.

По данным Mundo Deportivo, футболист отказал каталонцам в продлении соглашения до 2024 года. Он хочет покинуть Европу и продолжить карьеру в МЛС. Его контракт с «Барселоной» истекает летом 2023 года.

16 декабря 34-летний игрок объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

В сезоне-2022/23 Бускетс провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.