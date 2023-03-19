Давид Вилья порассуждал об игре Винисиуса за «Реал»

Бывший игрок сборной Испании Давид Вилья рассказал, что думает о выступлении нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Здорово наблюдать за игрой Винисиуса. Думаю, даже если бы Мбаппе приехал в «Реал» прошлым летом, Винисиус все равно бы играл. Он становится более зрелым как игрок, что вполне естественно», — сказал Вилья Daily Mail.

Сегодня, 19 марта, «Реал» сыграет на выезде с «Барселоной» в матче ла лиги.