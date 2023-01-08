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Сегодня, 17:10

Давид Алаба надеется, что Кроос останется в «Реале»

Виктория Кравченко
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Австрийский защитник «Реала» Давид Алаба считает, что полузащитник Тони Кроос в скором времени продлил контракт с мадридским клубом.

«Мы надеемся, что Кроос подпишет новый контракт. Хочется верить, что он пробежит еще очень много километров по футбольному полю в своей карьере. Он важен для нас на поле и за его пределами. У него есть еще много бензина в баке. Надеюсь, что он подпишет новый контракт», — цитирует игрока Bild.

6 января сообщалось, что Кроос готов провести еще один сезон в составе «Реала».

За мадридский клуб футболист выступает с 2014 года. Вместе с «Реалом» он выиграл 18 трофеев.

В этом сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 11 матчей, записав на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.

Давид Алаба
Тони Кроос
ФК Реал
0
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1
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
4
 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
5
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
6
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
7
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
10
 Мальорка 16 6 4 6 14-15 22
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 16 4 6 6 24-26 18
13
 Вальядолид 16 5 2 9 13-24 17
14
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
18
 Эспаньол 16 2 8 6 19-25 14
19
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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6.01 20:30
Эльче – Сельта
 0 : 1
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 0 : 1
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 2 : 1
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 1 : 0
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 2 : 2
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
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Барселона

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Эспаньол

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Карим Бензема

Реал

 8
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
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Бетис

 12 2 2
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 7 2 1
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