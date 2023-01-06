Кроос готов провести еще один сезон в составе «Реала»
Полузащитник Тони Кроос, скорее всего, продлит контракт с «Реалом», сообщает Cadena SER.
33-летний хавбек склоняется к тому, чтобы провести еще один сезон в мадридской команде.
За мадридский клуб Кроос выступает с 2014 года. Вместе с «Реалом» он выиграл 18 трофеев.
В этом сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 11 матчей, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|15
|12
|2
|1
|35-14
|38
|
2
|Барселона
|15
|12
|2
|1
|34-6
|38
|
3
|Р. Сосьедад
|15
|9
|2
|4
|21-17
|29
|
4
|Атлетико
|15
|8
|3
|4
|23-14
|27
|
5
|Атлетик
|15
|7
|4
|4
|24-14
|25
|
6
|Бетис
|15
|7
|4
|4
|17-12
|25
|
7
|Вильярреал
|15
|7
|3
|5
|17-11
|24
|
8
|Осасуна
|15
|7
|2
|6
|16-16
|23
|
9
|Р. Вальекано
|15
|6
|5
|4
|22-18
|23
|
10
|Мальорка
|15
|5
|4
|6
|13-15
|19
|
11
|Валенсия
|15
|5
|4
|6
|23-17
|19
|
12
|Жирона
|15
|4
|5
|6
|22-24
|17
|
13
|Альмерия
|15
|5
|2
|8
|17-23
|17
|
14
|Вальядолид
|15
|5
|2
|8
|13-23
|17
|
15
|Хетафе
|15
|4
|5
|6
|14-20
|17
|
16
|Эспаньол
|15
|2
|7
|6
|17-23
|13
|
17
|Сельта
|15
|3
|4
|8
|15-27
|13
|
18
|Севилья
|15
|2
|6
|7
|14-23
|12
|
19
|Кадис
|15
|2
|6
|7
|10-27
|12
|
20
|Эльче
|15
|0
|4
|11
|10-33
|4
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.01
|20:30
|
Эльче – Сельта
|- : -
|6.01
|23:00
|
Валенсия – Кадис
|- : -
|7.01
|18:15
|
Вильярреал – Реал
|- : -
|7.01
|20:30
|
Мальорка – Вальядолид
|- : -
|7.01
|23:00
|
Эспаньол – Жирона
|- : -
|8.01
|16:00
|
Альмерия – Р. Сосьедад
|- : -
|8.01
|18:15
|
Р. Вальекано – Бетис
|- : -
|8.01
|20:30
|
Севилья – Хетафе
|- : -
|8.01
|23:00
|
Атлетико – Барселона
|- : -
|9.01
|23:00
|
Атлетик – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|8
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|12
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|8
|2
|0
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