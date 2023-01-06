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Сегодня, 17:30

Кроос готов провести еще один сезон в составе «Реала»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Тони Кроос, скорее всего, продлит контракт с «Реалом», сообщает Cadena SER.

33-летний хавбек склоняется к тому, чтобы провести еще один сезон в мадридской команде.

За мадридский клуб Кроос выступает с 2014 года. Вместе с «Реалом» он выиграл 18 трофеев.

В этом сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 11 матчей, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.

Тони Кроос
ФК Реал
0
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 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
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 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
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 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
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 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
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 Вильярреал 15 7 3 5 17-11 24
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
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 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
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 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
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 Валенсия 15 5 4 6 23-17 19
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 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
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 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
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 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
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 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
17
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
18
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
19
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
20
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Эльче – Сельта
 - : -
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Валенсия – Кадис
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7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 - : -
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
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Эспаньол – Жирона
 - : -
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
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Атлетико – Барселона
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Микель Мерино

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Реал Сосьедад

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Барселона

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Антуан Гризманн

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