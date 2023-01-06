Кроос готов провести еще один сезон в составе «Реала»

Полузащитник Тони Кроос, скорее всего, продлит контракт с «Реалом», сообщает Cadena SER.

33-летний хавбек склоняется к тому, чтобы провести еще один сезон в мадридской команде.

За мадридский клуб Кроос выступает с 2014 года. Вместе с «Реалом» он выиграл 18 трофеев.

В этом сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 11 матчей, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.