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Сегодня, 13:58

Хави — журналисту: «Вы хотели, чтобы мы вылетели?»

Хави резко ответил журналисту после напряженной игры «Барсы» в Кубке Испании
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави резко ответил журналисту во время пресс-конференции после матча 1/16 финала Кубка Испании с «Интерсити» (4:3).

«Чуть не вылетели, да? Потрясающе. Вы этого хотели?» — передает слова тренера Mundo Deportivo.

В 1/8 финала Кубка Испании соперником «Барселоны» станет «Сеута». Встреча состоится 18 января.

ФК Барселона
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 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
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 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
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 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
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Эльче – Сельта
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Мальорка – Вальядолид
 1 : 0
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 2 : 2
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
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 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
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