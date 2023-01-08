Хави резко ответил журналисту после напряженной игры «Барсы» в Кубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави резко ответил журналисту во время пресс-конференции после матча 1/16 финала Кубка Испании с «Интерсити» (4:3).

«Чуть не вылетели, да? Потрясающе. Вы этого хотели?» — передает слова тренера Mundo Deportivo.

В 1/8 финала Кубка Испании соперником «Барселоны» станет «Сеута». Встреча состоится 18 января.