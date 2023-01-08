Хави — журналисту: «Вы хотели, чтобы мы вылетели?»
Хави резко ответил журналисту после напряженной игры «Барсы» в Кубке Испании
Главный тренер «Барселоны» Хави резко ответил журналисту во время пресс-конференции после матча 1/16 финала Кубка Испании с «Интерсити» (4:3).
«Чуть не вылетели, да? Потрясающе. Вы этого хотели?» — передает слова тренера Mundo Deportivo.
В 1/8 финала Кубка Испании соперником «Барселоны» станет «Сеута». Встреча состоится 18 января.
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|И
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|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|16
|12
|2
|2
|36-16
|38
|
2
|Барселона
|15
|12
|2
|1
|34-6
|38
|
3
|Р. Сосьедад
|15
|9
|2
|4
|21-17
|29
|
4
|Вильярреал
|16
|8
|3
|5
|19-12
|27
|
5
|Атлетико
|15
|8
|3
|4
|23-14
|27
|
6
|Атлетик
|15
|7
|4
|4
|24-14
|25
|
7
|Бетис
|15
|7
|4
|4
|17-12
|25
|
8
|Осасуна
|15
|7
|2
|6
|16-16
|23
|
9
|Р. Вальекано
|15
|6
|5
|4
|22-18
|23
|
10
|Мальорка
|16
|6
|4
|6
|14-15
|22
|
11
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|
12
|Жирона
|16
|4
|6
|6
|24-26
|18
|
13
|Вальядолид
|16
|5
|2
|9
|13-24
|17
|
14
|Альмерия
|15
|5
|2
|8
|17-23
|17
|
15
|Хетафе
|15
|4
|5
|6
|14-20
|17
|
16
|Сельта
|16
|4
|4
|8
|16-27
|16
|
17
|Кадис
|16
|3
|6
|7
|11-27
|15
|
18
|Эспаньол
|16
|2
|8
|6
|19-25
|14
|
19
|Севилья
|15
|2
|6
|7
|14-23
|12
|
20
|Эльче
|16
|0
|4
|12
|10-34
|4
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38 тур
|6.01
|20:30
|
Эльче – Сельта
|0 : 1
|6.01
|23:00
|
Валенсия – Кадис
|0 : 1
|7.01
|18:15
|
Вильярреал – Реал
|2 : 1
|7.01
|20:30
|
Мальорка – Вальядолид
|1 : 0
|7.01
|23:00
|
Эспаньол – Жирона
|2 : 2
|8.01
|16:00
|
Альмерия – Р. Сосьедад
|- : -
|8.01
|18:15
|
Р. Вальекано – Бетис
|- : -
|8.01
|20:30
|
Севилья – Хетафе
|- : -
|8.01
|23:00
|
Атлетико – Барселона
|- : -
|9.01
|23:00
|
Атлетик – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|9
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|12
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|9
|2
|1
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