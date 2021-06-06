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Данкан Фергюсон отказался от предложения войти в штаб Анчелотти в «Реале»

6 июня 2021, 11:03
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Тренер Данкан Фергюсон отказался от предложения войти в тренерский штаб «Реала». В клубе из Мадрида его хотел видеть новый главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, сообщает Liverpool Echo.

Прежде Фергюсон был помощником итальянского специалиста в «Эвертоне». Также какой-то период времени он был временно исполняющим обязанности главного тренера «ирисок».

В прошлом сезоне «Эвертон» занял 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

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