Данкан Фергюсон отказался от предложения войти в штаб Анчелотти в «Реале»
6 июня 2021, 11:03
Тренер Данкан Фергюсон отказался от предложения войти в тренерский штаб «Реала». В клубе из Мадрида его хотел видеть новый главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, сообщает Liverpool Echo.
Прежде Фергюсон был помощником итальянского специалиста в «Эвертоне». Также какой-то период времени он был временно исполняющим обязанности главного тренера «ирисок».
В прошлом сезоне «Эвертон» занял 10-е место в турнирной таблице АПЛ.
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