Анчелотти намерен подписать защитника «Севильи» Кунде в «Реал»

«Реал» интересуется защитником «Севильи» Жюлем Кунде, сообщает le10sport.

По информации источника, новый главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти считает, что покупка Кунде — первый трансфер, который «Реал» должен сделать в предстоящее летнее трансферное окно. Сообщается, что трансфер 22-летнего француза может обойтись «Королевскому» клубу в 80 миллионов евро. В качестве запасного варианта «Реал» рассматривает Пау Торреса из «Вильярреала».

В сезоне-2020/21 Кунде провел 49 матчей за «Севилью», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.