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Анчелотти намерен подписать защитника «Севильи» Кунде в «Реал»

6 июня 2021, 11:46
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«Реал» интересуется защитником «Севильи» Жюлем Кунде, сообщает le10sport.

По информации источника, новый главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти считает, что покупка Кунде — первый трансфер, который «Реал» должен сделать в предстоящее летнее трансферное окно. Сообщается, что трансфер 22-летнего француза может обойтись «Королевскому» клубу в 80 миллионов евро. В качестве запасного варианта «Реал» рассматривает Пау Торреса из «Вильярреала».

В сезоне-2020/21 Кунде провел 49 матчей за «Севилью», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://le10sport.com/football/mercato/mercato-real-madrid-ancelotti-a-fixe-sa-priorite-pour-le-recrutement-552951

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