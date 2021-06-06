Симеоне согласился продлить контракт с «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне согласился продлить контракт с клубом, утверждает AS.

Новое трудовое соглашение аргентинского специалиста будет рассчитано до конца июня 2024 года. Принципиальное согласие достигнуто, остаются формальности.

Действующий между сторонами контракт истекает летом 2022 года. Симеоне руководит командой с 2011 года. С тех пор под его руководством команда дважды завоевала чемпионство Испании, выиграла Кубок и Суперкубок страны дважды выигрывал Лигу Европы и дважды выходила в финал Лиги чемпионов.