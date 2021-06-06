Симеоне согласился продлить контракт с «Атлетико»
6 июня 2021, 10:43
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне согласился продлить контракт с клубом, утверждает AS.
Новое трудовое соглашение аргентинского специалиста будет рассчитано до конца июня 2024 года. Принципиальное согласие достигнуто, остаются формальности.
Действующий между сторонами контракт истекает летом 2022 года. Симеоне руководит командой с 2011 года. С тех пор под его руководством команда дважды завоевала чемпионство Испании, выиграла Кубок и Суперкубок страны дважды выигрывал Лигу Европы и дважды выходила в финал Лиги чемпионов.
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