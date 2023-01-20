Хави считает, что «Барселоне» нужно подписать нового нападающего после ухода Депая

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, нужно ли клубу заниматься поисками нового нападающего после ухода Мемфиса Депая из команды.

«Я не знаю, будут ли в команде новые игроки, но после ухода Мемфиса Депая, полагаю, необходимо подписать нападающего. Мы посмотрим, возможно ли это, хотя я думаю, что все будет хорошо», — приводит Goal слова Хави.

Сегодня, 20 января, стало известно о том, что Депай подписал контракт с «Атлетико» на 2,5 года. В текущем сезоне нападающий провел за «Барселону» всего 4 матча во всех турнирах и забил один гол.

Команда Хави занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 41 очко. «Атлетико» идет на 4-й позиции (28 очков).