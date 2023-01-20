Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании

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20 января состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании, сообщает Marca.

«Реал» — «Атлетико»

«Осасуна» — «Севилья»

«Валенсия» — «Атлетик»

«Барселона» — «Реал Сосьедад»

Матчи этой стадии турнира пройдут с 24 по 26 января.