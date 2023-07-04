Daily Mail: Шакира и Пике три года жили в открытых отношениях до публичного расставания
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике и известная певица Шакира три года жили в открытых отношениях до того, как объявить о расставании публично, утверждает Daily Mail.
Как утверждает источник, партнеры якобы продолжали изображать отношения на публике, но по обоюдному согласию встречались, с кем хотят.
«У них было соглашение «я делаю, что хочу, и ты делаешь, что хочешь», но для СМИ они продолжали оставаться парой. Окружение Пике было удивлено заявлением Шакиры о неверности футболиста. Сам игрок был разочарован, узнав о том, что появилось в прессе», — приводит Daily Mail со ссылкой на El Nacional de Catalunya слова испанского радиоведущего Хосе Антонио Авилеса.
Пике и Шакира состояли в отношениях с 2011 года, у пары есть два сына. В июне 2022 года певица объявила о расставании с футболистом. Шакира обвинила игрока в том, что тот ей изменил.
Весной 2023 года появилась информация о том, что Шакира встречается с гонщиком «Мерседес» и семикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном, однако эти данные не были подтверждены официально.
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15
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16
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17
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18
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