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Черышев — в старте «Валенсии» на матч с «Осасуной»

19:32
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Тренерские штабы «Осасуны» и «Валенсии» огласили стартовые составы на матч 31-го тура ла лиги. Российский полузащитник Денис Черышев выйдет на поле с первых минут игры.

«Осасуна»: Эррера, Видаль, Санчес, Гарсия, Аридана, Торро, Мартинес, Ойер, Торрес, Адриан, Кальери.

«Валенсия»: Доменек, Паулиста, Молина, Гайя, Дьякаби, Муса, Черышев, Рачич, Васс, Гедеш, Гамейро.

Матч «Осасуна» — «Валенсия» состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20.00 (мск).

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