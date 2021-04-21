Тренерские штабы «Осасуны» и «Валенсии» огласили стартовые составы на матч 31-го тура ла лиги. Российский полузащитник Денис Черышев выйдет на поле с первых минут игры.

«Осасуна»: Эррера, Видаль, Санчес, Гарсия, Аридана, Торро, Мартинес, Ойер, Торрес, Адриан, Кальери.

«Валенсия»: Доменек, Паулиста, Молина, Гайя, Дьякаби, Муса, Черышев, Рачич, Васс, Гедеш, Гамейро.

Матч «Осасуна» — «Валенсия» состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20.00 (мск).