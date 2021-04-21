«Валенсия» в гостях проиграла «Осасуне»

«Валенсия» в гостевом матче проиграла «Осасуне» (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

Российский игрок гостей Денис Черышев был заменен на 69-й минуте.

После 32 туров ла лиги «Валенсия» (35) занимает 14-е место в турнирной таблице, «Осасуна» (40) располагается на 8-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

31-й тур

«Осасуна» — «Валенсия» — 3:1 (2:1)

Голы: Мартинес, 13 (1:0). Гамейро, 30 (1:1). Кальери, 32 (2:1). Торрес, 67 — с пенальти (3:1).

Нереализованный пенальти: Торрес, 65 (вратарь)

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Эрнандес, Ойер (Р.Гарсия, 63), Торрес (Будимир, 78), Торро, Лопес (Монкайола, 63), Кальери (Авила, 78), Мартинес (Брашанац, 74).

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Молина (Хасон, 80), Рачич (Олива, 52), Муса (Ли Кан Ин, 52), Гамейро (Вальехо, 80), Черышев (Кутроне, 69), Гонсалу Гедеш.

Предупреждения: Гонсалу Гедеш, 28. Ойер, 47. Диакаби, 66.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

21 апреля. Памплона. Стадион «Эль Садар».