Полузащитник «Реала» Вальверде заразился коронавирусом
18:56
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт «Королевского клуба».
22-летний уругваец находится на изоляции с 17 апреля — футболист контактировал с человеком, который заразился коронавирусной инфекцией.
Comunicado Oficial: Fede Valverde.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 21, 2021
В сезоне-2020/21 Вальверде провел 28 матчей за «Реал», на его счету 3 гола и 1 результативная передача.
Дополнительная информация:
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/04/21/comunicado-oficial-fede-valverde
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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