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Полузащитник «Реала» Вальверде заразился коронавирусом

18:56
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт «Королевского клуба».

22-летний уругваец находится на изоляции с 17 апреля — футболист контактировал с человеком, который заразился коронавирусной инфекцией.

В сезоне-2020/21 Вальверде провел 28 матчей за «Реал», на его счету 3 гола и 1 результативная передача.

Дополнительная информация:

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/04/21/comunicado-oficial-fede-valverde

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