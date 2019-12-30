Черышев провел тренировку при девяти тысячах болельщиков «Валенсии»
16:19
«Валенсия» в рамках благотворительной акции провела на «Месталье» тренировку, которую посетили 9 тысяч болельщиков. В ней принял участие и российский нападающий команды Денис Черышев. Он выложил фото в своем Instagram.
— Сегодня мы тренировались с полной трибуной, — написал Черышев.
? 9.000 valencianistas acuden al entrenamiento solidario en #Mestalla ??— Valencia CF ?? (@valenciacf) December 30, 2019
?? La recaudaci?n con las donaciones voluntarias de los valencianistas, enmarcada dentro del programa #SentimentSolidari, va destinada a @CruzRojaEsp ?
? https://t.co/r4PBFGtvxn#XmasVCF ? pic.twitter.com/hZWPQ0EjNt
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