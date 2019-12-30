Черышев провел тренировку при девяти тысячах болельщиков «Валенсии»

«Валенсия» в рамках благотворительной акции провела на «Месталье» тренировку, которую посетили 9 тысяч болельщиков. В ней принял участие и российский нападающий команды Денис Черышев. Он выложил фото в своем Instagram.

— Сегодня мы тренировались с полной трибуной, — написал Черышев.