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Черышев провел тренировку при девяти тысячах болельщиков «Валенсии»

16:19
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«Валенсия» в рамках благотворительной акции провела на «Месталье» тренировку, которую посетили 9 тысяч болельщиков. В ней принял участие и российский нападающий команды Денис Черышев. Он выложил фото в своем Instagram.

— Сегодня мы тренировались с полной трибуной, — написал Черышев.

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