14:50 | Футбол — Испания

"Золотая бутса". Месси опережает Мбаппе и Роналду

Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Подведены промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий "Золотая бутса". Сейчас в нем лидируют Лионель Месси, Кильян Мбаппе и Криштиану Роналду. Аргентинец набрал 42 балла, забив 21 мяч в чемпионате Испании. У француза 36 баллов, у португальца – 34.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е – 1,5.

Игрок

Клуб

Чемпионат

Мячи

Коэффициент

Баллы

1. Лионель Месси

Барселона

Испания

21

2

42

2. Кильян Мбаппе

ПСЖ

Франция

18

2

36

3. Криштиану Роналду

Ювентус

Италия

17

2

34

4. Эдинсон Кавани

ПСЖ

Франция

16

2

32

Фабио Квальярелла

Сампдория

Италия

16

2

32

Николя Пепе

 Лилль

Франция

16

2

32
Мохамед Салах

Ливерпуль

Англия

16

2

32

8. Эллентон Лилиу

Нымме Калью

Эстония

31

1

31

…20. Николай Комличенко

Млада Болеслав

Чехия

18

1,5

27

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, у которого девять мячей, не входит в число первых 80 бомбардиров европейских чемпионатов.

В последние годы "Золотую бутсу" выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр Бобров)

 

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