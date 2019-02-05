"Золотая бутса". Месси опережает Мбаппе и Роналду

Подведены промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий "Золотая бутса". Сейчас в нем лидируют Лионель Месси, Кильян Мбаппе и Криштиану Роналду. Аргентинец набрал 42 балла, забив 21 мяч в чемпионате Испании. У француза 36 баллов, у португальца – 34.
Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е – 1,5.
|
Игрок
|
Клуб
|
Чемпионат
|
Мячи
|
Коэффициент
|
Баллы
|
Испания
|
21
|
2
|
42
|
Франция
|
18
|
2
|
36
|
Италия
|
17
|
2
|
34
|
ПСЖ
|
Франция
|
16
|
2
|
32
|
Италия
|
16
|
2
|
32
|
Николя Пепе
|Лилль
|
Франция
|
16
|
2
|
32
|Мохамед Салах
|
Англия
|
16
|
2
|
32
|
8. Эллентон Лилиу
|
Нымме Калью
|
Эстония
|
31
|
1
|
31
|
…20. Николай Комличенко
|
Чехия
|
18
|
1,5
|
27
Нападающий ЦСКА Федор Чалов, у которого девять мячей, не входит в число первых 80 бомбардиров европейских чемпионатов.
В последние годы "Золотую бутсу" выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр Бобров)