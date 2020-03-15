Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса. Видаль осваивает новый вид спорта
13:08
Руководство ла лиги объявило о приостановке матчей чемпионата Испании на два тура из-за коронавируса.
Пока футболисты не могут даже тренироваться. Поэтому полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль развлекает себя игрой в баскетбол во дворе.
? #QuedatACasa ??— FC Barcelona (des de ?) (@FCBarcelona_cat) March 14, 2020
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По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 156 тысяч человек, скончались 5833, а 73968 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020