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Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса. Видаль осваивает новый вид спорта

13:08
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Руководство ла лиги объявило о приостановке матчей чемпионата Испании на два тура из-за коронавируса.

Пока футболисты не могут даже тренироваться. Поэтому полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль развлекает себя игрой в баскетбол во дворе.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 156 тысяч человек, скончались 5833, а 73968 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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