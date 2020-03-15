Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса. Видаль осваивает новый вид спорта

Руководство ла лиги объявило о приостановке матчей чемпионата Испании на два тура из-за коронавируса.

Пока футболисты не могут даже тренироваться. Поэтому полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль развлекает себя игрой в баскетбол во дворе.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 156 тысяч человек, скончались 5833, а 73968 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.