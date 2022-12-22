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Сегодня, 13:36

Бывший защитник «Локомотива» Мурило может перейти в «Атлетико»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Мурило.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший защитник «Локомотива» Мурило может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Bolavip.

Как утверждает источник, в 25-летнем бразильце заинтересован главный тренер мадридцев Диего Симеоне. При этом «Палмейрас», за который сейчас играет футболист, пока отказывается от переговоров.

Мурило выступал за «Локомотив» с июля 2019 года по январь 2022 года, после чего перешел в «Палмейрас». Защитник провел за команду 57 матчей, забил 11 голов и сделал 2 результативных передачи. В составе клуба он стал чемпионом Бразилии.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мурило в 6,5 миллиона евро.

Мурило Серкейра (Мурило)
Футбол
ФК Атлетико
ФК Локомотив (Москва)
ФК Палмейрас
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 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
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 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
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Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
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Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

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Усман Дембеле

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