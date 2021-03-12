Бывший вратарь «Реала» Касильяс расстался с женой

Журналистка Сара Карбонейро, жена бывшего вратаря «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса, 12 марта на своей странице в Instagram объявила о расставании с супругом.

«Мы с Икером очень гордимся той семьей, который мы являемся на протяжении многих лет. С сегодняшнего дня наша любовь пойдет по разным, но достаточно близким путям. Мы продолжим вместе выполнять прекрасный долг — воспитывать детей, оставаясь преданными родителями. Это обдуманное решение, которое мы приняли совместно. Уважение, привязанность и дружба для нас не пустые слова, мы и дальше будем нести по жизни эти чувства друг к другу. Сегодняшнее заявлени — единственное, что мы произнесем по данному вопросу, просьба дальше не беспокоить на эту тему», — написала Карбонейро.

У пары двое детей — семилетний Мартин и четырехлетний Лукас.