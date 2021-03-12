Бывший вратарь «Реала» Касильяс расстался с женой
Журналистка Сара Карбонейро, жена бывшего вратаря «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса, 12 марта на своей странице в Instagram объявила о расставании с супругом.
«Мы с Икером очень гордимся той семьей, который мы являемся на протяжении многих лет. С сегодняшнего дня наша любовь пойдет по разным, но достаточно близким путям. Мы продолжим вместе выполнять прекрасный долг — воспитывать детей, оставаясь преданными родителями. Это обдуманное решение, которое мы приняли совместно. Уважение, привязанность и дружба для нас не пустые слова, мы и дальше будем нести по жизни эти чувства друг к другу. Сегодняшнее заявлени — единственное, что мы произнесем по данному вопросу, просьба дальше не беспокоить на эту тему», — написала Карбонейро.
У пары двое детей — семилетний Мартин и четырехлетний Лукас.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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