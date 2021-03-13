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«Валенсия» без Черышева проиграла «Леванте»

01:01
12 марта. «Леванте» — «Валенсия» — 1:0. Фото Twitter
12 марта. «Леванте» — «Валенсия» — 1:0. Фото Twitter
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«Леванте» обыграл «Валенсию» в матче 27-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный мяч на 18-й минуте забил нападающий Марти Рохер с передачи экс-игрока «Рубина» Рубена Рочины.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев пропустил этот матч из-за травмы.

«Леванте» занимает 8-е место в турнирной таблице ла лиги, а «Валенсия» — 12-е.

Чемпионат Испании

27-й тур

«Леванте» — «Валенсия» — 1:0 (1:0)

Гол: Рохер, 18.

«Леванте»: Фернандес, Дуарте (Пьер, 59), Клерк, Везу, Мирамон (Тоньо, 85), Рочина (Сон, 85), Вукчевич, Барди, Рохер (Малса, 72), Моралес (Леон, 72), Де Фрутос.

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби, Лато, Гильямон (Кутроне, 76), Коррейа (Муса, 85), Олива (Хасон, 85), Ли Кан Ин (Вальехо, 63), Гамейро (Бланко, 76), Гонсалу Гедеш.

Предупреждения: Везу, 4. Хасон, 30. Лато, 34. Барди, 39. Диакаби, 61. Вукчевич, 75. Вальехо, 88.

Судья: Куадра Фернандес.

12 марта. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».

Леванте — Валенсия

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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