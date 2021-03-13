«Валенсия» без Черышева проиграла «Леванте»
«Леванте» обыграл «Валенсию» в матче 27-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный мяч на 18-й минуте забил нападающий Марти Рохер с передачи экс-игрока «Рубина» Рубена Рочины.
Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев пропустил этот матч из-за травмы.
«Леванте» занимает 8-е место в турнирной таблице ла лиги, а «Валенсия» — 12-е.
Чемпионат Испании
27-й тур
«Леванте» — «Валенсия» — 1:0 (1:0)
Гол: Рохер, 18.
«Леванте»: Фернандес, Дуарте (Пьер, 59), Клерк, Везу, Мирамон (Тоньо, 85), Рочина (Сон, 85), Вукчевич, Барди, Рохер (Малса, 72), Моралес (Леон, 72), Де Фрутос.
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби, Лато, Гильямон (Кутроне, 76), Коррейа (Муса, 85), Олива (Хасон, 85), Ли Кан Ин (Вальехо, 63), Гамейро (Бланко, 76), Гонсалу Гедеш.
Предупреждения: Везу, 4. Хасон, 30. Лато, 34. Барди, 39. Диакаби, 61. Вукчевич, 75. Вальехо, 88.
Судья: Куадра Фернандес.
12 марта. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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