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Бывший тренер сборной Испании может возглавить «Гранаду»

6 июня 2021, 10:26
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Бывший главный тренер сборной Испании Роберто Морено может возглавить «Гранаду», сообщает Marca.

27 мая «Гранада» объявила, что с поста главного тренера ушел Диего Мартинес. Под руководством специалистакоманда занимала седьмое и девятое место в ла лиге, доходила до полуфинала Кубка Испании, пробилась в Лигу Европы и дошла до 1/4 финала турнира.

Под руководством Морено Испания провела 9 матчей, в которых 7 раз выиграла, 2 раза сыграла вничью и добыла путевку в финальный турнир Евро-2020.

С Робертом был подписан полноценный контракт до окончания чемпионата Европы, однако после решения Луиса Энрике вернуться в национальную команду между двумя специалистами произошел конфликт, в результате которого Морено отправился в «Монако». Финишировав на 9-м месте и не пробившись в еврокубки, он был уволен 18 июля 2020 года.

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