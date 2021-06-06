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Куртуа заявил, что Азар не уйдет из «Реала»

6 июня 2021, 10:13
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа заявил, что нападающий Эден Азар не покинет «Королевский клуб».

«Эден не уйдет, я на 100 процентов уверен, что он останется. Он не хочет уходить. Только мадридская пресса пишет, что он хочет сменить команду. На самом деле, Азар хочет продолжать выступления за «Реал», выступать без травм и завоевывать титулы. В «Реале» критикуют всех. Гарета Бэйла тоже критиковали, но он выиграл Лигу чемпионов и сделал дубль в финале. Все игроки нашей команды находятся под давлением прессы и фанатов, но Азар способен с этим справиться. Я достаточно хорошо его знаю, чтобы это утверждать», — приводит Le Soir слова Куртуа.

Азар выступает за «Реал» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 30-летний бельгиец провел 21 матч за «сливочных», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Дополнительная информация:

https://plus.lesoir.be/376244/article/2021-06-04/thibaut-courtois-eden-hazard-reste-100-au-real-madrid

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