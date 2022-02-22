Бывший спортивный директор «Барселоны» заявил, что Де Дзерби однажды может возглавить клуб

Экс-спортивный директор «Барселоны» назвал тренера, который однажды может возглавить клуб

Бывший спортивный директор «Барселоны» Рамон Плейнс рассказал, что клуб вел переговоры с главным тренером «Шахтера» Роберто Де Дзерби до назначения Хави.

«У команд Де Дзерби стиль «Барселоны», похожий на стиль Гвардиолы. Именно такой стиль должен быть, чтобы тренировать «Барселону». Я определенно могу сказать, что у нас были переговоры. Думаю, в будущем он может возглавить команду», — цитирует Плейнса Tuttomercatoweb.

Команда Де Дзерби занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 47 очков в 18 матчах.