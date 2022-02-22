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Сегодня, 17:53

Бывший спортивный директор «Барселоны» заявил, что Де Дзерби однажды может возглавить клуб

Экс-спортивный директор «Барселоны» назвал тренера, который однажды может возглавить клуб
Виктория Кравченко

Бывший спортивный директор «Барселоны» Рамон Плейнс рассказал, что клуб вел переговоры с главным тренером «Шахтера» Роберто Де Дзерби до назначения Хави.

«У команд Де Дзерби стиль «Барселоны», похожий на стиль Гвардиолы. Именно такой стиль должен быть, чтобы тренировать «Барселону». Я определенно могу сказать, что у нас были переговоры. Думаю, в будущем он может возглавить команду», — цитирует Плейнса Tuttomercatoweb.

Команда Де Дзерби занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 47 очков в 18 матчах.

ФК Барселона
Роберто Де Дзерби
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3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
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 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
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 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
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 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
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 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
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 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
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 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
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 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
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19.01 23:30
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Хетафе – Гранада
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