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Президент ла лиги Тебас: «Я бы хотел, чтобы Мбаппе перешел в «Реал», а Холанн — в «Барселону»

Президент ла лиги хочет, чтобы Мбаппе перешел в «Реал», а Холанн — в «Барселону»
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и форварда «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Я бы хотел, чтобы Мбаппе перешел в «Реал», а Холанн — в «Барселону», — приводит слова Тебаса ESPN. — Хочу, чтобы нам повезло точно так же, как в прошлом, когда два великих футболиста: Лионель Месси и Криштиану Роналду — играли за два лучших клуба мира. В этом вопросе я больше болельщик ла лиги, чем «Реала».

Президент ла лиги считает, что вероятность перехода Мбаппе в «Реал» высока.

«Надеюсь, нам повезет и «Реал» закроет эту сделку. Мбаппе многое даст ла лиге», — сказал он.

Напомним, что 23-летним Мбаппе интересуется «Реал», а 21-летним Холанном — «Барселона».

Источник: https://www.espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4599596/kylian-mbappe-at-real-madrid-erling-haaland-with-barcelona-will-be-great-for-laliga-javier-tebas
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 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
10
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 25 7 9 9 37-42 30
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 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
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 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
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 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
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 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
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 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
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 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
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 Леванте 25 2 9 14 25-51 15
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22.12 23:30
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16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
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Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
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 2 : 0
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Валенсия – Севилья
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Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
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Барселона – Р. Вальекано
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