Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и форварда «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Я бы хотел, чтобы Мбаппе перешел в «Реал», а Холанн — в «Барселону», — приводит слова Тебаса ESPN. — Хочу, чтобы нам повезло точно так же, как в прошлом, когда два великих футболиста: Лионель Месси и Криштиану Роналду — играли за два лучших клуба мира. В этом вопросе я больше болельщик ла лиги, чем «Реала».

Президент ла лиги считает, что вероятность перехода Мбаппе в «Реал» высока.

«Надеюсь, нам повезет и «Реал» закроет эту сделку. Мбаппе многое даст ла лиге», — сказал он.