Бывший спортивный директор «Барселоны» продолжит карьеру в «Бетисе»

Бывший спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес займет аналогичную должность в «Бетисе». По информации Relevo, стороны достигли принципиального соглашения.

Он заменит Антонио Кордона, который покинул клуб из Севильи в феврале. Он работал на этой должности с лета 2020 года.

Планес в середине ноября 2021 года договорился с руководством «Барселоны» о досрочном расторжении контракта. По информации СМИ, он попросил руководство позволить ему уйти из-за назначения Хави на пост главного тренера.