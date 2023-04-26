Анчелотти недоволен, что Винисиус получает много желтых карточек

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Жироны» (2:4) в 33-м туре чемпионата Испании оценил большое количество желтых карточек у нападающего Винисиуса. В этой встрече он получил свое 14-е предупреждение в сезоне.

«Слишком много для игрока его позиции. Я говорил Винисиусу об этом несколько раз», — приводит AS слова Анчелотти.

На втором месте по количеству желтых карточек за сезон в составе «Реала» идут защитник Эдер Милитау и полузащитник Эдуардо Камавинга — у обоих по 8.

«Реал» после поражения от «Жироны» на 11 очков отстает от «Барселоны» в турнирной таблице испанской ла лиги, но у каталонцев есть игра в запасе.