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Бывший президент «Реала» заболел коронавирусом и находится в тяжелом состоянии

22:25

Бывший президент «Реала» и экс-владелец «Малаги» Лоренсо Санс находится в тяжелом состоянии, информирует ideal.es.

Хотя он еще не получил результаты анализов, по словам врачей, на 99 процентов это коронавирус.

Его госпитализировали сегодня в отделение интенсивной терапии после того, как несколько дней он пролежал с лихорадкой.

76-летний Санс был президентом «Реала» с 1995 по 2000 год. После него главой клуба стал Флорентино Перес.

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