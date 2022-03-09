Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о влиянии Лионеля Месси на свою карьеру.

«Для моей карьеры Месси — это все. Он сделал меня лучше. Тогда в «Барсе» было много звезд в идеальном возрасте, там играли опытные игроки высокого уровня. Между всеми нами возникла хорошая химия. Такое случается раз в жизни. Хави, Иньеста, Пуйоль... Мы бы выигрывали и без Месси, но не так много, но он упрощал задачу. Я должен ему бутылку вина, ведь благодаря ему я получал более выгодные контракты», — приводит слова Гвардиолы Diario Ol.

Испанский специалист был главным тренером «Барселоны» с 2008 по 2012 год. Под его руководством команда трижды выиграла чемпионат Испании, дважды Лигу чемпионов и два раза стала обладателем Суперкубка УЕФА. Всего Гвардиола завоевал с «Барселоной» 14 трофеев.

Сегодня, 9 марта, «Манчестер Сити» сыграет со «Спортингом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23:00 мск.