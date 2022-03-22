Стоичков: «Барселона» играла на «Бернабеу» как дома. Хави превзошел Анчелотти во всем»

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков прокомментировал победу каталонской команды над «Реалом» (4:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» играла на «Бернабеу» как дома, — приводит слова Стоичкова Marca со ссылкой на Onda Cero. — Этот матч запомнится надолго. Хави превзошел Анчелотти во всем: в плане физической подготовки, в тактике, в психологии. Я видел разминку команд, у игроков был совершенно разный настрой. Одни были сосредоточенны, другие смеялись и шутили».

После 29 туров ла лиги «Барселона» набрала 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 12 баллов и имея одну встречу в запасе.