Гути: «Кто не хочет играть в «Реале», не должен оставаться в клубе»

Бывший полузащитник «Реала» Гути прокомментировал поражение мадридской команды от «Барселоны» (0:4) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

«Не может «Реал» играть 12-13 игроками, — приводит слова Гути Marca со ссылкой на El Chiringuito. — Большая команда, которая хочет бороться за Лигу чемпионов, ла лигу и Кубок Испании, не может состоять из 14 игроков. Что вообще происходит? Кто не хочет играть в «Реале», не должен оставаться в клубе. Все просто. Пусть сейчас скажут об этом!»

По мнению экс-полузащитника, если игрока один раз за целый год просят поиграть, то он должен сделать это как можно лучше.

«Я смотрю класико, смотрю на скамейку «Реала» и вижу, что во втором тайме первая замена — Мариано. Бэйл и Азар сидят на скамейке, а первая замена в класико — Мариано. Как такое может быть?» — сказал он.

После 29 туров ла лиги «Реал» набрал 66 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Барселона» с 54 баллами располагается на третьей позиции и имеет одну встречу в запасе.