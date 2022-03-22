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Сегодня, 12:23

Гути: «Кто не хочет играть в «Реале», не должен оставаться в клубе»

Гути раскритиковал игроков «Реала» после поражения от «Барселоны»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Реала» Гути прокомментировал поражение мадридской команды от «Барселоны» (0:4) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

«Не может «Реал» играть 12-13 игроками, — приводит слова Гути Marca со ссылкой на El Chiringuito. — Большая команда, которая хочет бороться за Лигу чемпионов, ла лигу и Кубок Испании, не может состоять из 14 игроков. Что вообще происходит? Кто не хочет играть в «Реале», не должен оставаться в клубе. Все просто. Пусть сейчас скажут об этом!»

По мнению экс-полузащитника, если игрока один раз за целый год просят поиграть, то он должен сделать это как можно лучше.

«Я смотрю класико, смотрю на скамейку «Реала» и вижу, что во втором тайме первая замена — Мариано. Бэйл и Азар сидят на скамейке, а первая замена в класико — Мариано. Как такое может быть?» — сказал он.

После 29 туров ла лиги «Реал» набрал 66 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Барселона» с 54 баллами располагается на третьей позиции и имеет одну встречу в запасе.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/03/22/62396d4d22601de2628b45ee.html
Гарет Бэйл
Карло Анчелотти
Эден Азар
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
Результаты / календарь
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38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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