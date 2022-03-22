«Реал» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Лестера» Мэддисона

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон является игроком, которым интересуется «Реал».

По данным Fichajes, англичанин рассматривается на «Сантьяго Бернабеу» как потенциальный долгосрочный преемник Луки Модрича. 24-летний футболист обойдется «Реалу» примерно в 80 миллионов евро.

Контракт Мэддисона с «Лестером» рассчитан до 30 июня 2024 года. Он выступает за клуб с 2018 года.

В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.