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Сегодня, 13:04

«Реал» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Лестера» Мэддисона

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон является игроком, которым интересуется «Реал».

По данным Fichajes, англичанин рассматривается на «Сантьяго Бернабеу» как потенциальный долгосрочный преемник Луки Модрича. 24-летний футболист обойдется «Реалу» примерно в 80 миллионов евро.

Контракт Мэддисона с «Лестером» рассчитан до 30 июня 2024 года. Он выступает за клуб с 2018 года.

В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

Источник: https://www.fichajes.net/noticias/real-madrid-todo-nuevo-beckham-james-maddison-20220321.html
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