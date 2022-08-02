Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 07:49

Миятович: «Совершенно очевидно, что Бензема выиграет «Золотой мяч»

Бывший игрок «Реала» Миятович уверен, что Бензема выиграет «Золотой мяч»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Реала» Предраг Миятович уверен, что нападающий мадридского клуба Карим Бензема выиграет «Золотой мяч» в 2022 году.

«В прошлом году у Карима практически не было проблем с отсутствием замены в «Реале», — приводит слова Миятовича Cadena SER. — Совершенно очевидно, что Бензема выиграет «Золотой мяч». «Реалу» нужен молодой нападающий, готовый сидеть в запасе и дожидаться своего шанса. Нелегко подписать игрока с такими требованиями, но впереди весь август, еще можно что-то сделать».

В прошедшем сезоне 34-летний француз забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 46 матчах за мадридцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что по итогам сезона сливочные выиграли ла лигу и Лигу чемпионов.

Источник: https://cadenaser.com/nacional/2022/07/29/pedja-mijatovic-cristiano-ronaldo-en-el-atletico-no-me-lo-creo-tendria-que-frotarme-los-ojos-cadena-ser/
Карим Бензема
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
Предраг Миятович
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американец спас наших спортсменов от бана, и они едут на чемпионат мира под российским флагом
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кунья заявил, что «Атлетико» сможет бороться за чемпионство в предстоящем сезоне ла лиги
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
15.08 20:30
Хетафе – Атлетико
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости