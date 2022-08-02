Миятович: «Совершенно очевидно, что Бензема выиграет «Золотой мяч»

Бывший игрок «Реала» Предраг Миятович уверен, что нападающий мадридского клуба Карим Бензема выиграет «Золотой мяч» в 2022 году.

«В прошлом году у Карима практически не было проблем с отсутствием замены в «Реале», — приводит слова Миятовича Cadena SER. — Совершенно очевидно, что Бензема выиграет «Золотой мяч». «Реалу» нужен молодой нападающий, готовый сидеть в запасе и дожидаться своего шанса. Нелегко подписать игрока с такими требованиями, но впереди весь август, еще можно что-то сделать».

В прошедшем сезоне 34-летний француз забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 46 матчах за мадридцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что по итогам сезона сливочные выиграли ла лигу и Лигу чемпионов.