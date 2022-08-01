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Кунья заявил, что «Атлетико» сможет бороться за чемпионство в предстоящем сезоне ла лиги

Алексей Еремин
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Нападающий «Атлетико» Матеус Кунья заявил, что мадридский клуб сможет бороться за чемпионство в предстоящем сезоне ла лиги.

«Как показывает история «Атлетико», мы должны начинать сезон решительно и отдавать все силы на поле в каждом матче. У нас сильная команда и отличный тренерский штаб. У нас есть все, чтобы находиться на вершине турнирной таблицы. Мы знаем силу наших соперников и верим, что проделали хорошую работу», — приводит Marca слова Куньи.

Бразильский форвард перешел в мадридский клуб из «Герты» в августе 2021 года. В прошедшем сезоне 23-летний нападающий провел 37 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

В матче 1-го тура чемпионата Испании мадридский клуб сыграет в гостях с «Хетафе» 16 августа.

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2022/08/01/62e7acd5ca47411d078b45b3.html
Футбол
ФК Атлетико
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