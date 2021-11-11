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Бывший игрок «Реала» Макманаман считает, что клубу стоит подписать Погба

18:11
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Бывший хавбек «Реала» Стив Макманаман считает, что мадридскому клубу стоит подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Реалу» стоит подписать Погба, — приводит слова Макманамана HorseRacing.net. — Поль перейдет бесплатно, так что риск невелик. Нужно обратить внимание на то, что Модричу уже 36 лет, Кроосу — 31, а Каземиро исполнится 30. Не думаю, что подписать его было бы сложно".

По его мнению, «Реал» способен раскрыть сильные стороны Погба.

«Погба показывал свой уровень в прошлом, играя за «Ювентус» и сборную Франции. Кажется, перемены пойдут ему на пользу. Его можно подписать бесплатно, так что никаких проблем. «Реал» способен раскрыть сильные стороны Поля», — сказал он.

В нынешнем сезоне 28-летний француз принял участие в 13 матчах и отдал семь результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.horseracing.net/cheltenham-insights-why-there-s-too-much-focus-on-cheltenham

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