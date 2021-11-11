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Педри и Серхи Роберто возобновили тренировки в «Барселоне»

18:38
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Полузащитники «Барселоны» Педри и Серхи Роберто возобновили тренировки и близки к полному восстановлению, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Ожидается, что полузащитники будут готовы к матчу 14-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».

В нынешнем сезоне 18-летний Педри провел четыре встречи и не отметился результативными действиями. 29-летний Роберто забил два мяча и отдал одну передачу в 12 играх.

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