Педри и Серхи Роберто возобновили тренировки в «Барселоне»
18:38
Полузащитники «Барселоны» Педри и Серхи Роберто возобновили тренировки и близки к полному восстановлению, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Ожидается, что полузащитники будут готовы к матчу 14-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».
В нынешнем сезоне 18-летний Педри провел четыре встречи и не отметился результативными действиями. 29-летний Роберто забил два мяча и отдал одну передачу в 12 играх.
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