Конте отказался от идеи подписать Эдена Азара в «Тоттенхэм»
17:37
«Реал» предложил «Тоттенхэму» оформить трансфер нападающего Эдена Азара. Однако главный тренер «шпор» Антонио Конте заблокировал возможную сделку, сообщает Marca.
Конте считает Азара недостаточно работоспособным футболистом. Та философия, которую «Тоттенхэму» намерен привить специалист, не соответствует игровому стилю вингера сборной Бельгии.
В текущем сезоне чемпионата Испании Азар сделал только 1 голевую передачу в 10 матчах за «Реал».
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