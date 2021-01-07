Бывший игрок «Реала» и «Алании» Дренте перешел в клуб четвертой испанской лиги

Бывший полузащитник «Реала» Ройстон Дренте вернулся в Испанию. 33-летний голландец подписал контракт с «Расинг Мурсией», которая выступает в терсере, четвертом по силе дивизионе лиги.

Предыдущим клубом в карьере Дренте был «Козаккен Бойз», выступающий в третьем голландском дивизионе.

В 2013 году хавбек провел полгода в «Алании», где отыграл шесть матчей, в одном из которых сделал хет-трик (против «Мордовии»). Цвета «Реала» он защищал с 2007 по 2010 год, также в его карьере были «Фейеноорд», «Эвертон» и ряд других команд.