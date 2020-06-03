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Бывший игрок «Барселоны» Пуйоль показал совместное фото с Исинбаевой и поздравил ее с днем рождения

17:48
Карлес Пуйоль и Елена Исинбаева. Фото instagram.com
Карлес Пуйоль и Елена Исинбаева. Фото instagram.com
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Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль опубликовал новый пост в Instagram. 42-летний бывший футболист поздравил с 38-летием двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву.

Пуйоль выложил в сторис совместное фото с россиянкой.

«С днем рождения, моя подруга!» — написал Пуйоль в Instagram, добавив эмодзи торта и поцелуя.

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