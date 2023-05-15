Коке рассчитывает, что «Атлетико» финиширует на втором месте: «Надеюсь, выиграем все четыре матча»

Капитан «Атлетико» Коке рассчитывает, что команда завоюет серебряные медали по итогам сезона чемпионата Испании.

«В первом тайме мы играли не лучшим образом, это факт. «Эльче» здорово поддавливал, и у нас ничего не получалось.

Во втором тайме мы отреагировали, но не так, как должны были. Хотим быть как можно выше [в таблице]. Надеюсь, выиграем все четыре матча.

У нас была серия хороших матчей, нужно было продолжать в том же духе. Сегодня не получилось, но еще осталось четыре тура», — сказал Коке после поражения от «Эльче» (0:1).

После 34 туров «Атлетико» занимает третьем место в ла лиге с 69 очками, второй — «Реал» (71).

Дальше команда Диего Симеоне сыграет с «Осасуной» (дома), «Эспаньолом» (в гостях), «Реалом Сосьедад» (дома) и «Вильярреалом» (в гостях).