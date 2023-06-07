«Боруссия» объявила о переходе Беллингема в «Реал»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем станет игроком «Реала», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Сумма трансфера 19-летнего англичанина составит 103 миллиона евро плюс бонусы, которые могут достигнуть 30 миллионов. Беллингем заключит с мадридцами контракт до 2029 года.

В минувшем сезоне Беллингем провел 42 матча за немецкий клуб, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 120 миллионов евро. На счету Беллингема 24 матча и 1 гол за сборную Англии.