Близкий Зидана заразился коронавирусом, тренер «Реала» может попасть на карантин

Близкий человек главного тренера «Реала» Зинедина Зидана заразился коронавирусом, сообщает La Sexta. Об этом стало известно, когда французский тренер прибыл сегодня на клубную базу.

При этом отмечается, что с командой Зидан не контактировал и сдал тест на коронавирус за 48 часов до игры с «Осасуной». В ближайшее время он пройдет контрольное тестирование.

Даже в случае отрицательного результата ла лига может запретить ему присутствовать на игре с «Осасуной» в ла лиге: все зависит от того, когда последний раз Зидан контактировал с заболевшим.