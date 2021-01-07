Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Близкий Зидана заразился коронавирусом, тренер «Реала» может попасть на карантин

21:36
Зинедин Зидан. Фото AFP
Зинедин Зидан. Фото AFP
Теги:

Близкий человек главного тренера «Реала» Зинедина Зидана заразился коронавирусом, сообщает La Sexta. Об этом стало известно, когда французский тренер прибыл сегодня на клубную базу.

При этом отмечается, что с командой Зидан не контактировал и сдал тест на коронавирус за 48 часов до игры с «Осасуной». В ближайшее время он пройдет контрольное тестирование.

Даже в случае отрицательного результата ла лига может запретить ему присутствовать на игре с «Осасуной» в ла лиге: все зависит от того, когда последний раз Зидан контактировал с заболевшим.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир