Бэйл, Йович и Марселу пропустят матч с «Эйбаром»

Тренерский штаб «Реала» огласил список игроков, которые отправятся на выездной матч 13-го тура чемпионата Испании против «Эйбара». В этот список вошли 19 футболистов, сообщает Twitter мадридского клуба.

Игру пропустят сразу несколько игроков основы. В частности, матч с «Эйбаром» пропустят Марселу, Гарет Бэйл, Лука Йович.

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