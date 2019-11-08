Бэйл, Йович и Марселу пропустят матч с «Эйбаром»
18:27
Тренерский штаб «Реала» огласил список игроков, которые отправятся на выездной матч 13-го тура чемпионата Испании против «Эйбара». В этот список вошли 19 футболистов, сообщает Twitter мадридского клуба.
Игру пропустят сразу несколько игроков основы. В частности, матч с «Эйбаром» пропустят Марселу, Гарет Бэйл, Лука Йович.
? Our 19-man squad for the match against @SDEibarEN!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/S7y93j91GJ— Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) November 8, 2019
Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...