Бэйл обошел Роналдо по голам за «Реал»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл отличился в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Унионистас». На счету валлийца стало 105 голов в 246 играх во всех турнирах в составе «Реала». По этому показателю он обошел бразильца Роналдо, который отличился 104 раза в 177 встречах.

Бэйл играет за мадридцев с 2013 года. Лучший бомбардир в истории «Реала» — Криштиану Роналду (450 голов в 438 играх).