Бэйл: «Азара критиковали так, будто он кого-то убил»

Форвард «Реала» Гарет Бэйл рассказал, как он относится к критике. Валлиец на данный момент играет в аренде в «Тоттенхэме».

Во время выступления валлийца в мадридском клубе многие были недовольны тем, что Бэйл не говорил по-испански.

«СМИ раздражало то, что я не делал так, как, по их мнению, я должен был себя вести. Но я не собираюсь меняться ради кого-то и не позволю прессе изменить свою жизнь и поведение. Я хорошо говорю по-испански и могу донести свою позицию и понимать, что вокруг происходит.



Я видел, как они поступили с Азаром. Казалось, будто он кого-то убил. Но это это всего лишь футбольный матч», — цитирует Бэйла AS.

Напомним, СМИ раскритиковали поведения Азара после ответного матча в полуфинале Лиги чемпионов с «Челси» (0:2). После финального свистка бельгиец подошел к игрокам своей бывшей команды и смеялся вместе с ними.