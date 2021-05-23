Бэйл: «Азара критиковали так, будто он кого-то убил»
Форвард «Реала» Гарет Бэйл рассказал, как он относится к критике. Валлиец на данный момент играет в аренде в «Тоттенхэме».
Во время выступления валлийца в мадридском клубе многие были недовольны тем, что Бэйл не говорил по-испански.
«СМИ раздражало то, что я не делал так, как, по их мнению, я должен был себя вести. Но я не собираюсь меняться ради кого-то и не позволю прессе изменить свою жизнь и поведение. Я хорошо говорю по-испански и могу донести свою позицию и понимать, что вокруг происходит.
Я видел, как они поступили с Азаром. Казалось, будто он кого-то убил. Но это это всего лишь футбольный матч», — цитирует Бэйла AS.
Напомним, СМИ раскритиковали поведения Азара после ответного матча в полуфинале Лиги чемпионов с «Челси» (0:2). После финального свистка бельгиец подошел к игрокам своей бывшей команды и смеялся вместе с ними.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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