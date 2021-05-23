Пьянич прокомментировал итоги сезона ла лиги

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич подвел итоги сезона 2020/2021 чемпионата Испании.

«Относись с почтением к клубной футболке. Уважай команду. Отдавай все на поле и за его пределами.

Это то, чего заслуживает «Барселона». Это то, что я вместе с партнерами по команде делал с первого дня. Этот сезон оставляет у меня горький привкус и вопросы, на которые еще нет ответов», – написал Пьянич в Instagram.

22 мая в 38-м туре ла лиги «Атлетико» обыграл «Вальядолид» на выезде (2:1) и сохранил первое место. «Реал» с тем же счетом победил дома «Вильярреал» и занял вторую строчку. «Барселона» стала третьей.