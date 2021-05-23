Пьянич прокомментировал итоги сезона ла лиги
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич подвел итоги сезона 2020/2021 чемпионата Испании.
«Относись с почтением к клубной футболке. Уважай команду. Отдавай все на поле и за его пределами.
Это то, чего заслуживает «Барселона». Это то, что я вместе с партнерами по команде делал с первого дня. Этот сезон оставляет у меня горький привкус и вопросы, на которые еще нет ответов», – написал Пьянич в Instagram.
22 мая в 38-м туре ла лиги «Атлетико» обыграл «Вальядолид» на выезде (2:1) и сохранил первое место. «Реал» с тем же счетом победил дома «Вильярреал» и занял вторую строчку. «Барселона» стала третьей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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